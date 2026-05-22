Salerno e Battipaglia a lutto | Roberto muore a 34 anni tutti stretti attorno alla famiglia

Salerno e Battipaglia sono in lutto per la scomparsa di Roberto Zagaria, morto a 34 anni dopo una lunga battaglia contro una malattia grave. La famiglia e gli amici si sono stretti attorno a loro in questo momento di grande dolore. La notizia ha suscitato cordoglio tra le persone che lo conoscevano. La sua morte ha lasciato un vuoto nelle comunità di origine, dove era molto stimato. La famiglia ha ringraziato chi ha espresso vicinanza e sostegno in questi giorni difficili.

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