Salerno e Battipaglia a lutto | Roberto muore a 34 anni tutti stretti attorno alla famiglia
Salerno e Battipaglia sono in lutto per la scomparsa di Roberto Zagaria, morto a 34 anni dopo una lunga battaglia contro una malattia grave. La famiglia e gli amici si sono stretti attorno a loro in questo momento di grande dolore. La notizia ha suscitato cordoglio tra le persone che lo conoscevano. La sua morte ha lasciato un vuoto nelle comunità di origine, dove era molto stimato. La famiglia ha ringraziato chi ha espresso vicinanza e sostegno in questi giorni difficili.
Salerno a lutto: è spirato a 34 anni, Roberto Zagaria, dopo aver combattuto contro un brutto male. “Oggi per noi è un giorno di profondo dolore. Il nostro caro Roberto ci ha lasciati, dopo aver lottato come un leone contro una terribile malattia. - scrivono dalla pizzeria salernitana Re Denari -. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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