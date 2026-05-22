Salari in calo pensioni al minimo storico e guerre | il sindacato Cub convoca un sit in davanti all' Ars
Il sindacato Cub ha annunciato un sit-in davanti all’Ars e ha programmato uno sciopero generale per il 29 maggio 2026, coinvolgendo tutte le categorie sia pubbliche che private. La decisione viene presa in risposta a un calo dei salari, a pensioni che raggiungono livelli storici minimi e alle tensioni legate alle guerre in corso. L’annuncio arriva in un momento di crescenti preoccupazioni tra i lavoratori, che chiedono interventi e risposte concrete.
Il 29 maggio 2026 la Cub e il Sindacalismo di base ha indetto lo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private. A Palermo per tale occasione è stato indetto dalla Flaica Cub Palermo un sit-in davanti l'Assemblea regionale siciliana, dalle 10 in poi, per portare all'attenzione dei. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
The Terrifying Reason British Women Stopped Having Babies (Its Not What You Think)
Sullo stesso argomento
Salari e stipendi: l’appello shock al Governo per il salario minimoIl senatore di Avs, De Cristofaro, ha rivolto un appello diretto alla Presidente del Consiglio Meloni durante l’informativa tenutasi in Aula al...
Nocera Multiservizi: esposto del sindacato Flaica Cub: "Videosorveglianza usata per monitorare i dipendenti"Il sindacato Flaica Cub ha depositato a Nocera un esposto formale riguardante l'amministrazione della società Nocera Multiservizi.
IL FUTURO DELLE PENSIONI È ORA Il calo del potere d’acquisto, il mancato pieno riconoscimento dell’inflazione, i salari bassi e il calo demografico stanno rendendo sempre più difficile garantire pensioni dignitose. Per questo è fondamentale rafforzare la facebook
Su #inflazione Giù #salari e #pensioni Per colpa di #guerra e economia di guerra Per colpa di #Trump #Netanyahu #UrsulavonderLeyen #Meloni e compagnia GIÙ LE ARMI SU I SALARI Ci vediamo in piazza ovunque per lo #sciopero Il 18 maggio @potere_ x.com
Le donne più istruite, ma penalizzate nel lavoro. Salari più bassi del 25% e pensioni del 44%ROMA – Il divario salariale tra uomini e donne non si ferma allo stipendio. Si trascina per tutta la vita lavorativa e si cristallizza nella pensione, trasformandosi in un gap previdenziale tra i più ... repubblica.it
'Dal 2019 salari reali in calo erosi dall'inflazione, -11,3% nel turismo'Tra dicembre 2019 e maggio 2025 le retribuzioni contrattuali reali sono diminuite nel settore commercio del 9,7%, per i metalmeccanici del 2,6%, nel turismo dell'11,3% e del 9,3% nei multiservizi. ansa.it