Salari in calo pensioni al minimo storico e guerre | il sindacato Cub convoca un sit in davanti all' Ars

Il sindacato Cub ha annunciato un sit-in davanti all’Ars e ha programmato uno sciopero generale per il 29 maggio 2026, coinvolgendo tutte le categorie sia pubbliche che private. La decisione viene presa in risposta a un calo dei salari, a pensioni che raggiungono livelli storici minimi e alle tensioni legate alle guerre in corso. L’annuncio arriva in un momento di crescenti preoccupazioni tra i lavoratori, che chiedono interventi e risposte concrete.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui