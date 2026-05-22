Salari in calo pensioni al minimo storico e guerre | il sindacato Cub convoca un sit in davanti all' Ars

Da palermotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindacato Cub ha annunciato un sit-in davanti all’Ars e ha programmato uno sciopero generale per il 29 maggio 2026, coinvolgendo tutte le categorie sia pubbliche che private. La decisione viene presa in risposta a un calo dei salari, a pensioni che raggiungono livelli storici minimi e alle tensioni legate alle guerre in corso. L’annuncio arriva in un momento di crescenti preoccupazioni tra i lavoratori, che chiedono interventi e risposte concrete.

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Il 29 maggio 2026 la Cub e il Sindacalismo di base ha indetto lo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private. A Palermo per tale occasione è stato indetto dalla Flaica Cub Palermo un sit-in davanti l'Assemblea regionale siciliana, dalle 10 in poi, per portare all'attenzione dei. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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