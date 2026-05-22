Sal Da Vinci scala le classifiche europee dopo l'Eurovision 2026 ma in Italia è fuori dalla Top 20

A pochi giorni dalla conclusione dell'Eurovision Song Contest 2026, è interessante osservare come "Per Sempre Sì" di Sal Da Vinci sia approdato nelle classifiche europee, anche con posizioni più alte rispetto a quella italiana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sal Da Vinci proposed this performance and we said SÌ |

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