Dopo il quinto posto all’Eurovision Song Contest 2026, il brano “Per sempre sì” di Sal Da Vinci ha mantenuto il suo slancio in Europa. A pochi giorni dalla finale, il singolo ha iniziato a salire nelle classifiche di diversi paesi, attirando l’attenzione di ascoltatori e media. La canzone, ancora protagonista delle chart, continua a riscuotere successo anche al di fuori dell’Italia, confermando una crescita costante nel mercato musicale internazionale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il brano continua a crescere dopo il quinto posto all’Eurovision. A pochi giorni dalla finale dell’Eurovision Song Contest 2026, il percorso internazionale di Sal Da Vinci e della sua canzone “Per sempre sì” continua a sorprendere. Nonostante il quinto posto ottenuto nella classifica finale della manifestazione europea, il brano sta registrando risultati importanti sulle piattaforme streaming in diversi Paesi del continente. La canzone vincitrice di Sanremo 2026 è infatti entrata nelle classifiche Spotify di numerosi Stati europei, confermando un forte interesse anche oltre i confini italiani. Successo all’estero, ma in Italia fuori dalla Top 20. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sal Da Vinci conquista l’Europa dopo l’Eurovision 2026: “Per sempre sì” vola nelle classifiche

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Sal Da Vinci conquista lEuropa: il post ufficiale dellEurovision impazza sui social

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