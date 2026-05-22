Rubano una borsa e travolgono uno scooter nella fuga a Zagarolo | gravissima una 24enne

Tre uomini hanno sottratto una borsa nel parcheggio di un supermercato e sono fuggiti a bordo di un'auto. Durante la corsa, hanno investito due persone su uno scooter, una delle quali ha riportato ferite gravi. L'incidente si è verificato a Zagarolo, dove la polizia sta cercando di rintracciare i responsabili. La 24enne coinvolta nell’incidente è stata ricoverata in condizioni serie. Le forze dell’ordine stanno analizzando le telecamere di sorveglianza e cercando testimonianze.

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