Ruba la cassetta delle offerte dentro al McDonald | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di portare via la cassetta delle offerte all’interno di un fast food della catena McDonald’s nella località di Terranuova Bracciolini. L’episodio si è verificato all’interno del locale, dove il soggetto ha cercato di sottrarre il denaro raccolto per la Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald Italia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato l’uomo e proceduto con le formalità di rito.

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Ha tentato di sottrarre il denaro delle donazioni destinate alla Fondazione per l'infanzia Ronald McDonald Italia all'interno dell'omonimo fast food di Terranuova Bracciolini, ma è finito in manette. L'episodio, come riporta il Corriere di Arezzo, si è verificato in Valdarno nella notte tra il 20. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Terni, ruba la cassetta dell’offertorio in chiesa: arrestatoQUESTURA DI TERNI Furto aggravato in chiesa: arrestato dalla Polizia di StatoUn uomo è stato arrestato dagli agenti della polizia di stato poiché... Ladri senza cuore: rubano la cassetta delle offerte durante il funeralePoco prima dell'inizio della funzione, il contenitore era al suo posto, poi è sparito. Ruba offerte, arrestatoHa tentato di rubare i soldi delle donazioni destinate alla Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald Italia all’interno del McDonald’s di Terranuova Bracciolini ma è stato scoperto e arrestato. Il fa ... teletruria.it Donna ruba la cassetta delle mance mentre beve il caffè a Bari: titolare carica video sui socialEntra nel locale come un normale cliente, ordina un caffè e lo consuma senza destare sospetti. Poi, approfittando di un attimo di distrazione dietro al bancone, compie il gesto: afferra il contenitore ... fanpage.it