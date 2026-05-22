Ruba la cassetta delle offerte dentro al McDonald | arrestato
Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di portare via la cassetta delle offerte all’interno di un fast food della catena McDonald’s nella località di Terranuova Bracciolini. L’episodio si è verificato all’interno del locale, dove il soggetto ha cercato di sottrarre il denaro raccolto per la Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald Italia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato l’uomo e proceduto con le formalità di rito.
Ha tentato di sottrarre il denaro delle donazioni destinate alla Fondazione per l'infanzia Ronald McDonald Italia all'interno dell'omonimo fast food di Terranuova Bracciolini, ma è finito in manette. L'episodio, come riporta il Corriere di Arezzo, si è verificato in Valdarno nella notte tra il 20. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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