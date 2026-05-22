Ruba al supermercato e aggredisce la direttrice durante la fuga | 41enne arrestata dopo la condanna
Una donna di 41 anni è stata arrestata dopo aver subito una condanna per una rapina avvenuta in un supermercato di Ancona. Durante il tentativo di fuga, ha aggredito la direttrice del negozio per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine. La condanna si riferisce all’episodio in cui, insieme ad altre persone, aveva cercato di portare via della merce dal punto vendita. L’arresto è stato eseguito a seguito della decisione giudiziaria, che ha portato alla sua detenzione.
FALCONARA - Era stata condannata per una rapina avvenuta in un supermercato di Ancona dove, insieme ad altre donne, aveva tentato di rubare della merce aggredendo la direttrice del punto vendita per garantirsi la fuga. A distanza di anni, una 41enne di Falconara, già nota alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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