Ruba al supermercato e aggredisce la direttrice durante la fuga | 41enne arrestata dopo la condanna

Una donna di 41 anni è stata arrestata dopo aver subito una condanna per una rapina avvenuta in un supermercato di Ancona. Durante il tentativo di fuga, ha aggredito la direttrice del negozio per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine. La condanna si riferisce all’episodio in cui, insieme ad altre persone, aveva cercato di portare via della merce dal punto vendita. L’arresto è stato eseguito a seguito della decisione giudiziaria, che ha portato alla sua detenzione.

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