Rovinosa caduta in bici piede incastrato nella ruota | ragazzino soccorso dall’eliambulanza
Un ragazzo di 14 anni è rimasto ferito questa mattina a San Felice del Benaco dopo essere caduto dalla bicicletta. Durante la caduta, il piede si è incastrato nella ruota, causando una caduta violenta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un’eliambulanza, che ha trasportato il giovane in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di verifiche da parte delle forze dell’ordine.
Un ragazzo di 14 anni è rimasto ferito nella mattinata di oggi, venerdì 22 maggio, in seguito a una rovinosa caduta dalla bicicletta avvenuta a San Felice del Benaco. Secondo le prime informazioni raccolte, nell’incidente non sarebbero coinvolti altri veicoli: il giovane avrebbe perso il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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