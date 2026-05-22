Rovinosa caduta in bici piede incastrato nella ruota | ragazzino soccorso dall’eliambulanza

Un ragazzo di 14 anni è rimasto ferito questa mattina a San Felice del Benaco dopo essere caduto dalla bicicletta. Durante la caduta, il piede si è incastrato nella ruota, causando una caduta violenta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un’eliambulanza, che ha trasportato il giovane in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di verifiche da parte delle forze dell’ordine.

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