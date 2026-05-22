Rotta verso Bari | corsi gratuiti di sport nautici e di subacquea
Quest’anno, a Bari, centinaia di bambini e ragazzi avranno l’opportunità di partecipare gratuitamente a corsi di sport nautici e subacquea. Le attività previste includono vela, canoa, canottaggio, stand-up paddle, windsurf e surfskate. I corsi sono rivolti ai residenti e si svolgeranno durante tutto l’anno, offrendo un’alternativa sportiva e ricreativa legata al mare. Questa iniziativa mira a coinvolgere i giovani nelle discipline marittime senza costi di iscrizione.
Anche quest’anno centinaia di bambine e bambini, ragazze e ragazzi residenti a Bari potranno partecipare gratuitamente a corsi di discipline sportive legate al mare, scegliendo tra vela, canoa, canottaggio, SUP, windsurf e surfskate.Torna infatti “Rotta verso Bari”, il progetto promosso. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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