Ronda squadrista di Casapound a Verona contro la sede di Sinistra italiana | il video

Nella serata del 20 maggio, a Verona, circa 40 militanti di estrema destra si sono radunati e si sono diretti verso la sede locale di Sinistra italiana. Un video mostra l’assembramento e il percorso del gruppo, che si è mosso senza incidenti segnalati. La presenza di questa formazione politica in città ha attirato l’attenzione, ma non sono stati riportati scontri o atti di violenza durante il corteo. La questura sta ora analizzando i dettagli dell’evento per eventuali approfondimenti.

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