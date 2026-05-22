Ronda squadrista di Casapound a Verona contro la sede di Sinistra italiana | il video
Nella serata del 20 maggio, a Verona, circa 40 militanti di estrema destra si sono radunati e si sono diretti verso la sede locale di Sinistra italiana. Un video mostra l’assembramento e il percorso del gruppo, che si è mosso senza incidenti segnalati. La presenza di questa formazione politica in città ha attirato l’attenzione, ma non sono stati riportati scontri o atti di violenza durante il corteo. La questura sta ora analizzando i dettagli dell’evento per eventuali approfondimenti.
La sera del 20 maggio, a Verona, un gruppo di circa 40 militanti di estrema destra si è diretto contro la sede locale di Sinistra italiana. Il video, promosso da Casapound, mostra il gruppo gridare "Justice pour Quentin", ricordando un giovane attivista ucciso in Francia. Sui social, il gruppo ha accusato gli esponenti di SI di "codardia" per aver chiamato le forze di polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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