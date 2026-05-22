Roma un weekend tra Notte dei Musei Japan Days e arte visiva

Durante il fine settimana, la città offre diverse occasioni di scoperta, tra cui eventi come la Notte dei Musei e i Japan Days, che portano visitatori in luoghi spesso inaccessibili. Alcuni palazzi privati vengono aperti al pubblico, permettendo di ammirare architetture normalmente chiuse. Questi percorsi architettonici consentono di osservare da vicino dettagli e stili diversi, modificando la percezione della città e offrendo nuove prospettive sulla sua storia e il suo patrimonio.

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? Punti chiave Dove si possono visitare palazzi privati normalmente chiusi al pubblico?. Come cambierà la percezione della città grazie ai percorsi architettonici?. Quali eventi permetteranno di scoprire la provincia oltre il centro storico?. Come influenzeranno questi festival il movimento dei flussi turistici locali?.? In Breve Notte dei Musei dalle 20:00 di sabato fino alle 2:00 di domenica 24 maggio.. World Press Photo Exhibition 2026 a Palazzo Esposizioni con ingresso fino alle 19:00.. Japan Days Fest alle Capannelle dalle 10:00 alle 19:30 durante tutto il weekend.. Festival ARF! Kids a Testaccio presso la Città dell’Altra Economia dalle 10:00 alle 20:00. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, un weekend tra Notte dei Musei, Japan Days e arte visiva ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video L'agenda degli appuntamenti di Teleradiopace di sabato 16 maggio 2026 Sullo stesso argomento Tra la Notte dei musei e TempEstiva: arte e cultura nel weekend piacentinoVenerdì 22 e sabato 23 maggio al Politecnico torna l'appuntamento con “Motori e Cultura” dedicato a Vespa e motore a scoppioDa venerdì 22 a domenica... Notte dei Musei 2026: Roma tra Arte e SpettacoloCosa: La sedicesima edizione de La Notte dei Musei di Roma, arricchita dalla pubblicazione di un bando per progetti di animazione culturale e... Cosa fare a Roma (anche gratis) sabato 23 e domenica 24 maggio: dall'arrivo di Zerocalcare al Circo Massimo al ritorno dei Japan DaysPenultimo fine settimana di maggio: il sole illuminerà la Capitale sabato e domenica con temperature estive e dunque molto calde. In ... msn.com Japan Days Fest all'Ippodromo CapannelleI Japan Days tornano a Roma il 23 e 24 maggio presso l’Ippodromo di Capannelle, con un’edizione tutta da vivere. Due giornate dedicate alla cultura giapponese, dove tradizione e contemporaneità si inc ... romatoday.it