Roma | un arsenale nascosto in casa per conquistare piazze spaccio ad Aprilia 4 fermi
Su ordine della Procura di Roma, quattro persone sono state fermate in relazione a un arsenale nascosto in un’abitazione ad Aprilia. La Polizia ha scoperto armi e droga durante una perquisizione, che ha portato all’arresto degli individui coinvolti. Le autorità stanno indagando sul loro ruolo in attività di spaccio e sulla presenza di un deposito di armi in un contesto legato al traffico di sostanze stupefacenti. La dinamica dell’intervento è ancora oggetto di approfondimenti.
Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma, la Direzione Investigativa Antimafia – con il supporto dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, Latina e del Comando Provinciale di Roma – ha eseguito nella mattinata odierna un provvedimento precautelare di fermo del Pubblico ministero nei confronti di quattro individui ritenuti affiliati a un’organizzazione criminale di tipo mafioso, attiva storicamente nella zona di Aprilia e nei comuni limitrofi. Questi soggetti sono gravemente indiziati, in concorso tra loro, di illecita detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra, armi clandestine ed esplosivi, oltre che di ricettazione, con l’aggravante del metodo mafioso. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Leggo: Eitan Bondì coinvolto in altri raid. Mi allarmo, immagino le cose peggiori , che cosa ha combinato, quali armi avrà usato , ma nessuno lo ha fermato?, tenete a bada gli estremisti, siete pazzi ebrei romani . Poi leggo questo pezzetto. Ecco il raid: uno stris facebook