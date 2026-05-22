Roma | un arsenale nascosto in casa per conquistare piazze spaccio ad Aprilia 4 fermi

Da romadailynews.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Su ordine della Procura di Roma, quattro persone sono state fermate in relazione a un arsenale nascosto in un’abitazione ad Aprilia. La Polizia ha scoperto armi e droga durante una perquisizione, che ha portato all’arresto degli individui coinvolti. Le autorità stanno indagando sul loro ruolo in attività di spaccio e sulla presenza di un deposito di armi in un contesto legato al traffico di sostanze stupefacenti. La dinamica dell’intervento è ancora oggetto di approfondimenti.

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Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma, la Direzione Investigativa Antimafia – con il supporto dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, Latina e del Comando Provinciale di Roma – ha eseguito nella mattinata odierna un provvedimento precautelare di fermo del Pubblico ministero nei confronti di quattro individui ritenuti affiliati a un’organizzazione criminale di tipo mafioso, attiva storicamente nella zona di Aprilia e nei comuni limitrofi. Questi soggetti sono gravemente indiziati, in concorso tra loro, di illecita detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra, armi clandestine ed esplosivi, oltre che di ricettazione, con l’aggravante del metodo mafioso. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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