Roma | un arsenale nascosto in casa per conquistare piazze spaccio ad Aprilia 4 fermi

Su ordine della Procura di Roma, quattro persone sono state fermate in relazione a un arsenale nascosto in un’abitazione ad Aprilia. La Polizia ha scoperto armi e droga durante una perquisizione, che ha portato all’arresto degli individui coinvolti. Le autorità stanno indagando sul loro ruolo in attività di spaccio e sulla presenza di un deposito di armi in un contesto legato al traffico di sostanze stupefacenti. La dinamica dell’intervento è ancora oggetto di approfondimenti.

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