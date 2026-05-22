Roma Soulé titolare a Verona per la Champions

La Roma punta su Soulé, giovane talento, per affrontare l’ultimo impegno della stagione e ottenere la qualificazione alla Champions League. La partita si svolge a Verona, e la squadra si affida alle capacità del giocatore per superare l’ostacolo decisivo. Soulé è stato titolare e ha avuto un ruolo importante nel match, che potrebbe determinare il futuro europeo della squadra. La sfida rappresenta un momento chiave per il club in vista della prossima competizione internazionale.

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La Roma si affida alla fantasia e alla freschezza del suo talento più cristallino per superare l’ultimo e decisivo ostacolo della stagione e timbrare il passaporto per l’Europa più prestigiosa. Nella decisiva trasferta di domenica sera contro l’ Hellas Verona, in programma sul rettangolo verde del Bentegodi per i novanta minuti conclusivi del campionato, l’allenatore Gian Piero Gasperini schiererà dal primo minuto l’attaccante argentino Matías Soulé. L’esterno classe 2003, rallentato di recente da un fastidioso attacco di pubalgia proprio nel momento di massima forma, riprenderà le chiavi del reparto avanzato giallorosso in una sfida da dentro o fuori che mette in palio la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Inter-Roma, pronta la maglia da titolare per SouléIl ritorno di Matías Soulé rappresenta una delle notizie più importanti per la Roma in vista del finale di stagione. Roma verso Bologna: Hermoso torna titolare, ancora out SouléLa Roma mette nel mirino il Dall’Ara: a poche ore dalla partenza per la trasferta emiliana, Gian Piero Gasperini ha sciolto le ultime riserve durante... FORMAZIONE UFFICIALE #ASROMA #Dybala titolare con #Soulé #ParmaRoma x.com Roma, il tridente per inseguire la Champions: Dybala e Soulé alle spalle di MalenLa Roma si prepara all’ultima sfida della stagione affidandosi al suo reparto offensivo migliore per continuare a inseguire il sogno Champions League. Alle spalle di Donyell Malen agiranno Paulo ... siamolaroma.it La Roma si affida a Soulé, Il Romanista in apertura: Cuore MatiLa prima pagina di oggi de Il Romanista fa filtrare entusiasmo e fiducia verso il futuro giallorosso. Il titolo Cuore Mati celebra Matías Soulé, protagonista della copertina e simbolo della nuova Ro ... tuttomercatoweb.com Roma 2-0 Lazio Discussione Post Partita reddit