Durante controlli nelle zone di Quarticciolo e Prenestino, le forze dell'ordine hanno arrestato sei persone ritenute responsabili di spaccio di droga. Le operazioni sono state condotte in diverse aree della città, coinvolgendo anche verifiche su veicoli e attività di consegna a domicilio. Le autorità hanno sequestrato sostanze stupefacenti e vari strumenti utilizzati per l’attività illecita. L’intervento si inserisce in una serie di azioni volte a contrastare il traffico di droga nelle zone centrali e periferiche.

Dalle piazze di spaccio del Quarticciolo ai circuiti di delivery su quattro ruote che si snodano tra i quadranti Prenestino e Tiburtino III, passando per un hub domestico nel quartiere Pietralata, i Falchi della Polizia di Stato hanno effettuato un’importante operazione che ha portato all’arresto di sei spacciatori. Inoltre, sono stati denunciati e segnalati amministrativamente all’Autorità prefettizia due consumatori colti in flagranza di reato durante uno scambio. Sono state sequestrate oltre 150 dosi di cocaina, che sono state avviate alla distruzione secondo le procedure previste dalla legge. Arresti nel Quarticciolo: un’operazione ben coordinata. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: sei spacciatori arrestati durante controlli a Quarticciolo e Prenestino

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21.01.2026 ROMA: SPACCIO AL QUARTICCIOLO, 18 ARRESTI

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