Roma Primavera eliminata | il Bologna vince al Tre Fontane

Al centro sportivo Tre Fontane, la Roma Primavera è stata eliminata dopo aver perso contro il Bologna in una gara secca valida per i playoff Scudetto. La partita si è conclusa con la vittoria degli ospiti, che hanno ottenuto il passaggio del turno. La sconfitta della squadra romana si è consumata davanti al proprio pubblico, segnando la fine del percorso in questa fase della competizione.

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Clamoroso verdetto agonistico al centro sportivo Tre Fontane, dove la Roma Primavera si arrende tra le mura amiche al cospetto del Bologna nella gara secca valida per l’accesso ai playoff Scudetto. Ai giovani capitolini guidati da Federico Guidi sarebbe bastato anche un pareggio per superare il turno, in virtù dei due risultati utili su tre a disposizione nei novanta minuti regolamentari, ma la formazione emiliana è riuscita a imporsi in rimonta per due reti a una. La marcatura iniziale firmata da Marchetti nel corso della prima frazione di gioco aveva illuso l’ambiente giallorosso, prima che le fiammate di Castaldo e del subentrato Lo Monaco ribaltassero completamente la sfida, sancendo l’eliminazione dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LIVE Primavera 1 - Round 22 - AS Roma U20 vs Bologna U20 - Live Score & Commentary Gameplay Sullo stesso argomento Roma Primavera, ko al Tre Fontane con il Parma: emiliani a -1I giallorossi di Guidi cadono tra le mura casalinghe nel big match di giornata e permettono al Parma, secondo in classifica, di accorciare ad una... Leggi anche: La Primavera. Il pareggio al ’Tre Fontane’ sa di salvezza Al Tre Fontane finisce 1-2 per il #Bologna il primo turno dei playoff validi per il #Primavera1. Eliminata l’ #ASRoma. I giallorossi erano andati in vantaggio con il gol di #Marchetti, per poi essere rimontati da una rete di Castaldo e di Lo Monaco al 90esi x.com Fiorentina Primavera has finished the regular season in first place The top spot earns Coach Galloppa's team a spot in Semifinal A, where they will face the winner between Roma and Bologna, on Sunday, May 24 at 6:30 PM at the Curva Fiesole sta reddit LIVE - Primavera, Roma-Bologna 1-2: giallorossi fuori al 1° turnoI giallorossi scendono in campo allo Stadio Tre Fontane, nella prima sfida della fase finale. Serve una vittoria o un pari per accedere in semifinale ... ilromanista.eu Playoff Primavera, Roma-Bologna 1-2: giallorossi eliminati al primo turnoFinisce così la stagione della squadra di Guidi. Una deludente sconfitta che vale l'eliminazione dal playffo scudetto. siamolaroma.it