Roma Perotti blinda Dybala e Soulé | Sono unici

La Roma si prepara a affrontare una partita cruciale in trasferta contro l’Hellas Verona, un match che potrebbe determinare il ritorno in competizioni europee di alto livello. La squadra si concentra principalmente sui giocatori del reparto offensivo, tra cui Dybala e Soulé, che sono stati definiti “unici” dal tecnico. La sfida si gioca sui novanta minuti e rappresenta un momento chiave per le ambizioni della squadra, con il focus puntato sulle prestazioni del pacchetto avanzato.

La Roma si appresta a disputare i novanta minuti più importanti della sua stagione sul campo dell’ Hellas Verona, un incrocio decisivo per il ritorno nell’Europa dei grandi che vede i riflettori puntati interamente sul talento e sulle giocate del suo pacchetto avanzato. In vista della delicata trasferta del Bentegodi, l’ex attaccante giallorosso Diego Perotti ha analizzato le dinamiche del reparto offensivo capitolino in un’intervista concessa all’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. L’esterno argentino, rimasto legatissimo all’ambiente romano dopo il suo quadriennio a Trigoria, ha voluto blindare i suoi due connazionali, tracciando una linea guida chiara per le strategie presenti e future della società di proprietà dei Friedkin. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Alla Roma c'è un problema Dybala

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