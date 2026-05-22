Roma nel quartiere Coppedè spuntano sirene arpie e boschi fantastici | l’omaggio artistico a Gino Coppedè

Nel quartiere Coppedè di Roma, si possono ammirare edifici decorati con motivi mitologici, creature fantastiche e dettagli floreali che creano un ambiente dal carattere fiabesco. Le strade del quartiere sono punteggiate da sculture di sirene, arpie e altri personaggi immaginari, inseriti in un contesto architettonico che richiama stili diversi. Questa zona della città si distingue per l’atmosfera unica, resa possibile dagli interventi artistici che arricchiscono l’aspetto estetico di edifici e spazi pubblici.

C’è un angolo di Roma che sembra uscito da una fiaba, dove palazzi decorati, creature mitologiche e dettagli floreali trasformano le strade in un piccolo mondo fantastico. Ed è proprio da qui che parte Natura fantastica. Aspettando Coppedè 2027, il progetto dedicato ai 100 anni dalla morte di Gino Coppedè. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> L’appuntamento è per il 24 maggio nello Spazio Veneziano, nel cuore del celebre quartiere tra via Tagliamento e corso Trieste, con un evento speciale che unisce arte, storia e laboratori creativi. Protagonista dell’iniziativa è l’artista Corrado Veneziano, che ha reinterpretato l’universo visionario di Coppedè attraverso opere ispirate agli affreschi, agli arredi e ai dettagli architettonici del quartiere. 🔗 Leggi su Funweek.it

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