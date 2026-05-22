Roma mirino su Paratici | c’è la clausola Champions

Roma sta cercando un nuovo direttore sportivo per sostituire Frederic Massara e ha inserito nella rosa dei candidati Fabio Paratici, che attualmente lavora con la Fiorentina. La società ha deciso di accelerare i tempi e valutare diverse opzioni, tra cui il profilo di Paratici, noto per aver avuto incarichi di rilievo nel settore sportivo. La trattativa si concentra sulla presenza di una clausola legata alla qualificazione in Champions League.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui