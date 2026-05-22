Roma mirino su Paratici | c’è la clausola Champions
Roma sta cercando un nuovo direttore sportivo per sostituire Frederic Massara e ha inserito nella rosa dei candidati Fabio Paratici, che attualmente lavora con la Fiorentina. La società ha deciso di accelerare i tempi e valutare diverse opzioni, tra cui il profilo di Paratici, noto per aver avuto incarichi di rilievo nel settore sportivo. La trattativa si concentra sulla presenza di una clausola legata alla qualificazione in Champions League.
Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo L'approdo alla massima competizione continentale sbloccherebbe l'arrivo dell'ex dirigente bianconero, ma restano vive le piste D'Amico e Sogliano. La Roma accelera i casting per individuare l’erede di Frederic Massara sulla poltrona di direttore sportivo e inserisce nella lista dei candidati il profilo di Fabio Paratici, attualmente tesserato con la Fiorentina. Come rivelato dall’emittente Tele Radio Stereo nel corso della trasmissione radiofonica Te la do io Tokyo, l’eventuale sbarco nella Capitale dell’ex manager della Juventus sarebbe legato a doppio filo all’esito del prossimo match di campionato contro l’Hellas Verona, un incrocio che mette in palio il pass per la prossima edizione della Champions League. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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