Roma Capello avvisa | A Verona occhio alle trappole

Il tecnico della Roma ha messo in guardia sulla prossima trasferta a Verona, sottolineando la presenza di potenziali difficoltà durante la partita. La squadra giallorossa si prepara a disputare un match che potrebbe influenzare la propria qualificazione in ambito europeo. La partita si svolgerà al Bentegodi e rappresenta un momento cruciale per le ambizioni della formazione, che dovrà affrontare un avversario determinato a mettere in difficoltà gli avversari.

La Roma si appresta a vivere novanta minuti decisivi per il proprio futuro continentale nella trasferta del Bentegodi, ma l’apparente facilità dell’impegno nasconde insidie da non sottovalutare. A lanciare un chiaro monito all’ambiente giallorosso è Fabio Capello, l’allenatore dell’ultimo scudetto capitolino, che nell’edizione odierna de Il Messaggero ha analizzato i rischi strutturali dell’ultima giornata di campionato in vista della sfida contro l’ Hellas Verona. Secondo il tecnico friulano, la squadra guidata da Gian Piero Gasperini non deve commettere l’errore di considerare il traguardo già raggiunto, poiché le dinamiche del calcio hanno spesso dimostrato come i verdetti più scontati possano essere ribaltati proprio sul rettangolo verde. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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