Roma Beatrice morta sulla Colombo | indagata l’amica che guidava quella notte

A Roma, un incidente sulla Colombo ha portato alla morte di una giovane donna. Un’amica, alla guida quella notte, è stata indagata dopo che una perizia ha modificato la versione dei fatti rispetto alla ricostruzione iniziale dello schianto. La ricostruzione della dinamica dell’incidente è stata aggiornata sulla base delle analisi tecniche, che hanno escluso alcune ipotesi precedenti. Al momento, le indagini continuano per accertare le responsabilità e chiarire i dettagli dell’incidente.

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Non una gara clandestina, non una sfida folle tra auto lanciate nella notte. La tragedia costata la vita a Beatrice Bellucci, la ventenne morta nello schianto avvenuto lo scorso 24 ottobre su via Cristoforo Colombo a Roma, assume ora contorni diversi e ancora più drammatici. Lanuova periziadepositata in procuraribalta infatti la ricostruzione iniziale dell’incidente: tra gli indagati ora compare anche Silvia Piancazzo, la migliore amica della vittima, che quella notte era alla guida della Mini Cooper sulla quale viaggiava Beatrice. Per mesi l’attenzione degli investigatori si era concentrata esclusivamente sulla Bmw Serie 1 guidata da Luca Domenico Giromonte, 22 anni, indicato come il responsabile dello schianto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, Beatrice morta sulla Colombo: indagata l’amica che guidava quella notte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Beatrice Bellucci morta sulla Colombo, la perizia ribalta tutto: indagata lamica Silvia Piancazzo Sullo stesso argomento Beatrice Bellucci morta sulla Colombo, indagata anche l'amica della vittimaUna svolta nell'inchiesta per la morte di Beatrice Bellucci, la ragazza di 20 anni deceduta nella notte dello scorso 24 ottobre in un tragico... Incidente sulla Colombo, per la morte di Beatrice Bellucci indagata anche la sua amica: “Andava troppo veloce”Indagata anche l'amica di Beatrice Bellucci: quando si è verificato l'incidente fatale per la 22enne anche la loro auto viaggiava oltre i limiti di... Beatrice Bellucci morta a Roma sulla Colombo, il pm: Concorso di colpa, anche l'auto dell'amica di Bibi correva x.com Beatrice Bellucci, la 20enne morta a Roma: indagata l'amica al volante Silvia Piancazzo. Il legale: E' stata una tragica fatalitàSvolta nelle indagini sul drammatico incidente in cui ha perso la vita la 20enne Beatrice Bellucci, avvenuto lo scorso 24 ottobre su via Cristoforo Colombo a Roma. Gli inquirenti ... ilmessaggero.it Beatrice Bellucci morta sulla Colombo, indagata anche l'amica della vittimaNuovi elementi sulla morte di Beatrice Bellucci, avvenuta il 24 ottobre 2025. La consulenza tecnica punta il dito sulla velocità di entrambe le vetture coinvolte ... romatoday.it