Roma 30enne denuncia violenza sessuale dopo una cena fuori Indaga la polizia

Una donna di 30 anni, cittadina colombiana, ha presentato denuncia per violenza sessuale dopo aver trascorso una serata fuori con un uomo. La donna è stata soccorsa da un automobilista e accompagnata al policlinico Casilino, dove ha riferito di aver subito un abuso. La polizia ha avviato le indagini per fare luce sull’accaduto. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica o sull’identità delle persone coinvolte.

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L'ha portata a cena fuori e poi l'ha violentata. A denunciare l'abuso sessuale è una donna, cittadina colombiana di 30 anni, soccorsa da un automobilista l'ha accompagnata al policlinico Casilino. Ora la vicenda, che ha visto l'apertura di un fascicolo per violenza sessuale da parte della procura. 🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LO SCANDALO ALFONSO SIGNORINI: ANTONIO MEDUGNO RACCONTA LA MOLESTIA SUBITA! [] Sullo stesso argomento Como, 30enne denunciato per violenza sessuale dopo un’aggressione a una 23enne in centro cittàLa Polizia di Stato di Como ha denunciato a piede libero per violenza sessuale un uomo di 30 anni, cittadino pakistano residente in città e regolare... Choc a Roma, turista preso a morsi e rapinato: fermati tre egizianiL'uomo è stato aggredito e derubato di una catenina d'oro che aveva al collo. Ha lasciato l'Italia terrorizzato ... ilgiornale.it Roma, ragazza denuncia una violenza a una festa e spunta un’altra lista stupri in un liceoDopo gli episodi del Giulio Cesare e del Carducci, a Roma gli agenti della Squadra Mobile sono al lavoro su un nuovo, presunto, caso di lista degli stupri in un liceo, il Farnesina nell’area nord ... blitzquotidiano.it