Roland Garros oggi la prima vera protesta di Sinner e colleghi contro gli Slam La replica | Non cederemo

Da ilfattoquotidiano.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Roland Garros si è assistito alla prima protesta ufficiale di alcuni tennisti e tenniste contro le condizioni dei montepremi negli Slam. Non si è arrivati a un boicottaggio, ma i giocatori hanno deciso di manifestare il loro disappunto attraverso azioni simboliche. La questione riguarda la percentuale di ricavi che le grandi manifestazioni ripartiscono tra i partecipanti, con differenze significative rispetto alle tournée ATP e WTA. La reazione dei tennisti è stata ferma, con dichiarazioni che ribadiscono la volontà di non cedere alle richieste.

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Non ci sarà il boicottaggio minacciato nelle scorse settimane, ma tennisti e tenniste daranno un segnale al Roland Garros per la questione montepremi: mentre fronte Atp e Wta ai giocatori vengono girati il 22% dei ricavi, nei Major ci si ferma attorno al 15%. E per questo in occasione del media day di oggi a Parigi la maggior parte dei top player limiterà la propria disponibilità con i media a 15 minuti: numero simbolico proprio per evidenziare quel 15% che ormai non basta più. Solo un quarto d'ora (massimo) in conferenza stampa, nessuna intervista con le televisioni accreditate e nessuna one to one. Non il boicottaggio di cui si... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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