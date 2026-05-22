Roland Garros oggi la prima vera protesta di Sinner e colleghi contro gli Slam La replica | Non cederemo

Oggi a Roland Garros si è assistito alla prima protesta ufficiale di alcuni tennisti e tenniste contro le condizioni dei montepremi negli Slam. Non si è arrivati a un boicottaggio, ma i giocatori hanno deciso di manifestare il loro disappunto attraverso azioni simboliche. La questione riguarda la percentuale di ricavi che le grandi manifestazioni ripartiscono tra i partecipanti, con differenze significative rispetto alle tournée ATP e WTA. La reazione dei tennisti è stata ferma, con dichiarazioni che ribadiscono la volontà di non cedere alle richieste.

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