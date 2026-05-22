Rogo notturno al bar del distributore | soccorsi rapidi bloccano il fuoco

Nella notte si è sviluppato un incendio all’interno di un bar situato presso un distributore di carburanti. I soccorsi sono intervenuti prontamente e sono riusciti a contenere le fiamme, evitando che si diffondessero ulteriormente. L’allarme antincendio si è attivato nelle prime ore del mattino, portando sul posto le squadre di emergenza. La proprietaria del locale e i vigilantes presenti sul posto sono intervenuti per aiutare a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.

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? Domande chiave Come hanno fatto la proprietaria e i vigilantes a domare le fiamme?. Cosa ha attivato il sistema di allarme nelle prime ore del mattino?. Perché l'incendio non si è propagato alla struttura principale del distributore?. Quali sono le cause del rogo che i Carabinieri devono accertare?.? In Breve Allarme attivato alle 3:15 presso il distributore Menga tra Latiano e Torre Santa Susanna.. Guardie giurate Cosmopol Spa hanno collaborato con la titolare per domare le fiamme.. Carabinieri della stazione locale effettuano rilievi per accertare le dinamiche del rogo.. L'incidente evidenzia la vulnerabilità dei nodi stradali provinciali durante le ore notturne. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rogo notturno al bar del distributore: soccorsi rapidi bloccano il fuoco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sandigliano, incendio in un appartamento: soccorsi rapidi bloccano il rogo? Domande chiave Come ha fatto il fuoco a divampare così velocemente in una stanza? Cosa hanno scoperto i tecnici sulle cause del rogo a Sandigliano?... Monte Strabut: soccorsi rapidi domano il rogo nel bosco? Cosa sapere Incendio di 300 metri quadrati sul Monte Strabut a Tolmezzo domato lunedì 27 aprile.