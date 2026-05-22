Rivivi le tappe del Giro d’Italia su Sportface e Amazon Prime

Il Giro d’Italia 2026 sarà trasmesso su Sportface, dove verranno pubblicati gli highlights e gli approfondimenti della corsa, tra cui il programma Giro Express. La piattaforma offrirà aggiornamenti e contenuti relativi alle tappe del Giro d’Italia, permettendo agli appassionati di seguire ogni momento della competizione. La copertura online mira a fornire un punto di riferimento per chi desidera seguire da vicino le fasi della gara. La trasmissione sarà disponibile anche tramite Amazon Prime.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il Giro d’Italia 2026 si vive su Sportface con gli highlights e gli approfondimenti di Giro Express, Sportface vi porta dritti nel cuore della corsa. La Corsa Rosa entra nel vivo e le emozioni si rincorrono chilometro dopo chilometro, tra scatti fulminei, salite leggendarie e arrivi in volata che tengono con il fiato sospeso milioni di appassionati. Per chi non vuole perdersi nemmeno un istante dello spettacolo del Giro d’Italia, la copertura quotidiana di Sportface si conferma il punto di riferimento assoluto per vivere la gara da protagonisti. Non sei riuscito a seguire la diretta? Vuoi rivivere il momento esatto in cui è scattata la maglia rosa o il photofinish che ha deciso la vittoria? Nessun problema. 🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sportface è su Amazon Prime: l’offerta del palinsestoImmaginate di entrare nel cuore pulsante dello sport italiano, dove ogni storia batte come un cuore olimpico e ogni curiosità vi catapulta... Sportface domani sbarca su Amazon Prime Video: ecco il palinsesto del 7 aprileCon questo debutto su Amazon Prime Video, Sportface inaugura un progetto editoriale che unisce narrazione, approfondimento e spettacolo, portando in...