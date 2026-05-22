Ritrovato Christian | era stato avvistato l' ultima volta a Monza
Dopo un appello pubblicato sui social ieri, 21 maggio, riguardante la scomparsa di Christian, oggi, 22 maggio, è stata comunicata la sua individuazione. La notizia è stata diffusa tramite canali online e conferma che il giovane è stato ritrovato vivo. La sua ultima presenza nota risaliva a Monza, e le autorità coinvolte hanno fornito dettagli sulla situazione. La comunicazione ufficiale ha ringraziato chi ha partecipato alla diffusione dell’appello e alle operazioni di ricerca.
Dopo l'accorato appello di ieri, 21 maggio, sui social, oggi, 22 maggio, la splendida notizia del ritrovamento. È stato ritrovato infatti Christian Latini, un uomo di 45 anni che da una settimana si è allontanato dalla sua casa di Milano, e il cui ultimo avvistamento risaliva a mercoledì 20. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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