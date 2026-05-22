Risico presenta un nuovo vino rosso 100% Syrah, prodotto nell’Alta Maremma. Si tratta di un monovitigno originario dell’Italia, dove il Syrah si coltiva in aree storicamente note per altri vitigni come il Cabernet. La produzione si concentra su uve provenienti da questa regione, con l’obiettivo di valorizzare il carattere specifico del vitigno in un territorio tradizionalmente noto per altri stili di vino. La bottiglia rappresenta un omaggio alla terra di origine del Syrah in Italia.

Un monovitigno dalla culla italiana del taglio bordolese, un Syrah dalla terra d’elezione del Cabernet. E’ la scelta controcorrente di Le Crocine, l’azienda bolgherese fondata da Niccolò Marzicchi Lenzi con la moglie Joy Geren, sorella gemella dell’attrice Eva Green. Si chiama Risico ed è un rosso 100% Syrah, un omaggio all’ Alta Maremma che, nella visione del produttore, può e deve parlare anche la lingua dell’eleganza accanto a quella dell’opulenza. La prima annata, la 2024, è uscita in commercio da poche settimane con una produzione limitata a 3.000 bottiglie (prezzo, 40 euro in enoteca). Dopo la fermentazione malolattica, il vino riposa per 14 mesi in un delicato equilibrio di legni (50% nuovi, 50% di secondo passaggio), prima di trovare la sua forma finale in bottiglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Risico omaggia l’Alta Maremma con un rosso 100% Syrah

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