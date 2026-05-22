Risanamento pubblicata la gara per la bonifica del parco Magnolia

È stata pubblicata la gara d'appalto per la bonifica e la riqualificazione del Parco Magnolia, situato nella zona di Giostra. All’interno del parco si trovano un albero monumentale di oltre due secoli e la storica villa De Gregorio, entrambi tutelati dalla Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali. La procedura riguarda interventi di risanamento ambientale e valorizzazione del patrimonio storico e naturale del sito. La gara sarà aperta a imprese interessate a partecipare secondo le modalità indicate negli avvisi ufficiali.

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