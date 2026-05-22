Riqualificazione del Rione Martucci il Comitato incontra il Rup | il punto sugli interventi che cambieranno il volto del quartiere
Nella giornata di ieri, 21 maggio, si è svolto un incontro tra il Comitato di Quartiere del Rione Martucci e il responsabile unico del procedimento. Durante l'incontro sono stati discussi gli interventi previsti per la riqualificazione del quartiere, con un focus sui lavori di miglioramento delle strade, degli spazi pubblici e delle aree verdi. La discussione ha riguardato in particolare lo stato di avanzamento dei progetti e le prossime tappe da seguire per l’attuazione degli interventi.
Si è svolto nella giornata di ieri, 21 maggio, l'incontro tra il Comitato di Quartiere del Rione Martucci - rappresentato dal Direttivo - e l'ing. Licari, Responsabile Unico del Procedimento di riqualificazione del quartiere. L'incontro è avvenuto a seguito della richiesta inoltrata a mezzo pec. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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