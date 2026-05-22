ripescaggi poche chance cervia e alfonsine al palo

Con la conclusione di quasi tutti i campionati, si stanno delineando le classifiche ufficiali, anche se ancora non definitive, in vista dei possibili ripescaggi. Le opportunità sono limitate, considerando le numerose assenze, mancate iscrizioni e fusioni che interessano il calcio locale. Tra le squadre coinvolte si trovano anche alcune che speravano di rientrare attraverso questa procedura, ma le chance sembrano poche. La situazione riguarda vari club, con alcune realtà che si trovano in difficoltà a causa delle modifiche organizzative nel panorama calcistico regionale.

Si sono conclusi praticamente tutti i campionati e, calcolatrice alla mano, è tempo di graduatorie (ufficiose ma molto attendibili) per gli eventuali ripescaggi che non saranno pochi, viste le tante defezioni, mancate iscrizioni e fusioni che coinvolgono il calcio nostrano. Sono ancora da definire gli organici dei due gironi di Eccellenza, con le ravennati che, eventualmente sarebbero inserite nel girone B: infatti sono in corso gli spareggi nazionali, con Spal e Fiorenzuola impegnate, poi ci sarà, con ogni probabilità, l’iscrizione d’ufficio del Rimini, qualunque sia la nuova ragione sociale. In Eccellenza non si iscriveranno Agazzanese e Terre di Castelli ma le speranze di ripescaggio del Cervia United dalla Promozione, sono molto, molto basse, visto che la squadra è 10ª in questa speciale graduatoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Eccellenza: poche chance per il mesola a mezzolara. Sant’Agostino a Pietracuta, Comacchiese col Fratta Terme per i punti salvezzaIl Sant’Agostino per chiudere il discorso salvezza, la Comacchiese per tornare ai tre punti e fare un balzo in avanti.