Rinnovabili Comunità energetiche | premi per 1 mln di euro alle best practice

Da ildenaro.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione europea ha annunciato un premio di un milione di euro destinato alle comunità energetiche che sviluppano soluzioni tecnologiche nel campo delle energie rinnovabili. L’obiettivo è premiare le iniziative più innovative in termini di governance, gestione e partecipazione collettiva nel settore dell’energia sostenibile. Il riconoscimento si rivolge a progetti e modelli che dimostrano efficacia e originalità nell’ambito delle comunità energetiche, con l’intento di promuovere lo sviluppo di pratiche più attente all’ambiente.

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La  Commissione europea  ha lanciato un nuovo premio dedicato alle  soluzioni tecnologiche per le energie rinnovabili  sviluppate dalle comunità energetiche, con l’obiettivo di valorizzare modelli innovativi di governance, gestione e partecipazione collettiva nel settore dell’energia sostenibile. Il bando “Renewable energy technology (RET) solutions in energy communities”  (HORIZON-CL5-2026-2-PRIZE) nasce per rispondere alle difficoltà che molte comunità energetiche incontrano nel costruire strutture decisionali inclusive, modelli di business efficaci e un’integrazione coerente con le strategie territoriali europee, regionali e locali legate alla transizione climatica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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