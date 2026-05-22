Rinnovabili Comunità energetiche | premi per 1 mln di euro alle best practice

La Commissione europea ha annunciato un premio di un milione di euro destinato alle comunità energetiche che sviluppano soluzioni tecnologiche nel campo delle energie rinnovabili. L’obiettivo è premiare le iniziative più innovative in termini di governance, gestione e partecipazione collettiva nel settore dell’energia sostenibile. Il riconoscimento si rivolge a progetti e modelli che dimostrano efficacia e originalità nell’ambito delle comunità energetiche, con l’intento di promuovere lo sviluppo di pratiche più attente all’ambiente.

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La Commissione europea ha lanciato un nuovo premio dedicato alle soluzioni tecnologiche per le energie rinnovabili sviluppate dalle comunità energetiche, con l’obiettivo di valorizzare modelli innovativi di governance, gestione e partecipazione collettiva nel settore dell’energia sostenibile. Il bando “Renewable energy technology (RET) solutions in energy communities” (HORIZON-CL5-2026-2-PRIZE) nasce per rispondere alle difficoltà che molte comunità energetiche incontrano nel costruire strutture decisionali inclusive, modelli di business efficaci e un’integrazione coerente con le strategie territoriali europee, regionali e locali legate alla transizione climatica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 2026 FELAS Technovator award: Husk Power charges energy industry players on best practice compliance Sullo stesso argomento Comunità Energetiche Rinnovabili: potenziato il bando in Puglia con 2,5 milioni di euroIl bando regionale sostiene i costi di avvio e costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili, finanziando studi di fattibilità, analisi... Giornata alla scoperta delle comunità energetiche rinnovabiliUna giornata dedicata all’educazione e alla formazione sulle comunità energetiche rinnovabili, quella in programma domani nella sala consiliare del... Più incentivi, meno burocrazia per le Comunità energetiche rinnovabili Leggi qui #LaChirico.it x.com Più incentivi, meno burocrazia per le Comunità energetiche rinnovabili: le nuove regolePratiche più agevoli e agevolazioni finanziarie per chi partecipa a una comunità energetica o a un regime di condivisione. Con uno sportello unico ... repubblica.it Cisambiente Confindustria, le Comunità energetiche rinnovabili entrano nel sistema associativoConfindustria ha presentato la nuova area Comunità rinnovabili: le Cer entrano nel sistema associativo, favorito il dialogo con le istituzioni ... corriere.it