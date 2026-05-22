Rimarrò in Ferrari ho un contratto In molti spingono per il mio ritiro | la frase di Hamilton scatena il mercato piloti di F1
Un pilota di Formula 1 ha confermato di aver firmato un contratto con la squadra Ferrari e di rimanere in squadra anche nella prossima stagione. La notizia ha attirato l'attenzione di altri team e ha scatenato voci sul futuro dei diversi piloti del circus. Durante le ultime settimane, a Monaco si sono svolti incontri tra le parti, mentre in Ungheria sono stati firmati alcuni accordi ufficiali. La situazione del mercato piloti continua a essere al centro dell’attenzione degli appassionati.
A Monaco si stringono le mani, in Ungheria si firmano i contratti. È lo slogan per eccellenza nel mondo del mercato piloti di Formula 1. Quest’anno il Principato ha lasciato il suo consueto slot in calendario a fine maggio al Canada (si correrà a Monte-Carlo il 7 giugno). Però il periodo rimane quello: si comincia a parlare di trattative verso il 2027. Se qualcuno avesse ancora dubbi, Lewis Hamilton li ha spazzati via: “Rimarrò sicuramente in Ferrari l’anno prossimo, ho un contratto ”. E rincara: “In molti spingono per il mio ritiro, ma io sto già pianificando i prossimi cinque anni ”. Il sette volte campione del mondo mette il timbro sul suo futuro, almeno lato suo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Ferrari's wing innovation is NEXT LEVEL
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