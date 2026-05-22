Rimarrò in Ferrari ho un contratto In molti spingono per il mio ritiro | la frase di Hamilton scatena il mercato piloti di F1

Un pilota di Formula 1 ha confermato di aver firmato un contratto con la squadra Ferrari e di rimanere in squadra anche nella prossima stagione. La notizia ha attirato l'attenzione di altri team e ha scatenato voci sul futuro dei diversi piloti del circus. Durante le ultime settimane, a Monaco si sono svolti incontri tra le parti, mentre in Ungheria sono stati firmati alcuni accordi ufficiali. La situazione del mercato piloti continua a essere al centro dell’attenzione degli appassionati.

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