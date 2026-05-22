Un ex calciatore ricorda un'esperienza di rianimazione avvenuta in una notte, dopo aver subito diciotto arresti cardiaci. In un’intervista, ha parlato di un collega allenatore, sottolineando che aveva un mago personale. Ha anche commentato una partita contro il Liverpool, definendola una ferita aperta, e ha espresso apprezzamento per un famoso calciatore brasiliano, considerandolo un talento eccezionale. La testimonianza offre uno sguardo diretto su momenti difficili e aneddoti legati al mondo del calcio.

Ubaldo Righetti avrà preso esempio da Russell Crowe ne "Il Gladiatore”. Ha lottato contro la morte, sconfiggendola. Un po’ come succede al protagonista del film, Massimo Decimo Meridio che sopravvive alla sua esecuzione. “Io e la morte ci siamo incontrati, ma non ci siamo piaciuti. Sarà per un’altra volta”. Oggi Ubaldo lo racconta col sorriso, consapevole, però, di aver rischiato grosso. Della serie: L’avversario l’ho sconfitto, ma non lo sottovaluto. “Quella notte ho avuto diciotto arresti cardiaci, avevano detto alla mia compagna che avrei potuto non superare la notte”. Qui Righetti si ferma, respira poi riparte. Durante la chiacchierata si apre, snocciola un aneddoto dopo l’altro e ricorda i personaggi incontrati durante il percorso come fossero figurine. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Righetti: "Ho visto la morte dopo 18 arresti cardiaci in una notte. Liedholm? Aveva un mago personale"

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