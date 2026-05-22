Riforma della disabilità | dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe Tre incontri

Mercoledì 27 maggio si terrà il primo di tre incontri dedicati alla riforma della disabilità e alle novità introdotte nel sistema scolastico. La discussione si concentrerà sulla nuova definizione di disabilità, passando dal modello medico a quello bio-psico-sociale, e analizzerà le implicazioni pratiche di questa trasformazione. Verrà approfondito il motivo della scomparsa del termine “handicap” e come questa modifica influisce sull’adozione di accomodamenti ragionevoli nel lavoro quotidiano degli insegnanti.

Programma 1° incontro — mercoledì 27 maggio, ore 16:00-18:00 La nuova definizione di disabilità Dal modello medico al modello bio-psico-sociale: cosa dice davvero l’articolo 3, perché sparisce la parola handicap e cosa comporta l’accomodamento ragionevole nel lavoro quotidiano del docente. 2° incontro — giovedì 4 giugno, ore 16:00-18:00 La valutazione della disabilità in età evolutiva e il PEI. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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