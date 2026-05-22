Rifiuti stop all’abbandono Sistemi di sorveglianza per scoprire i responsabili
L’amministrazione comunale e Sistema Ambiente hanno annunciato un nuovo intervento contro l’abbandono illegale dei rifiuti. Verranno installati sistemi di sorveglianza per monitorare le zone più a rischio e individuare i responsabili di eventuali abbandoni. La collaborazione tra le istituzioni mira a ridurre i comportamenti illeciti e a garantire un maggior controllo sul territorio. Questa iniziativa si inserisce in una serie di azioni volte a migliorare la gestione dei rifiuti e a tutelare l’ambiente locale.
La lotta all’abbandono illegale dei rifiuti rappresenta da sempre una priorità condivisa dall’amministrazione comunale e da Sistema Ambiente, la società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento sul territorio comunale. Negli anni è stato costruito un sistema di controllo e monitoraggio sempre più efficace, anche grazie alla collaborazione di cittadini, associazioni e operatori impegnati nella tutela del territorio e dell’ambiente. Oggi, con l’entrata in vigore di normative più stringenti, che prevedono sanzioni economiche particolarmente elevate e la denuncia penale per determinate violazioni, e grazie al rafforzamento della collaborazione tra il Nucleo Ambientale della Polizia Municipale di Lucca e le Guardie Ambientali di Sistema Ambiente, l’azione di contrasto agli abbandoni abusivi ha compiuto un ulteriore salto di qualità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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