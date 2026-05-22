Rifiuti stop all’abbandono Sistemi di sorveglianza per scoprire i responsabili

L’amministrazione comunale e Sistema Ambiente hanno annunciato un nuovo intervento contro l’abbandono illegale dei rifiuti. Verranno installati sistemi di sorveglianza per monitorare le zone più a rischio e individuare i responsabili di eventuali abbandoni. La collaborazione tra le istituzioni mira a ridurre i comportamenti illeciti e a garantire un maggior controllo sul territorio. Questa iniziativa si inserisce in una serie di azioni volte a migliorare la gestione dei rifiuti e a tutelare l’ambiente locale.

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La lotta all’abbandono illegale dei rifiuti rappresenta da sempre una priorità condivisa dall’amministrazione comunale e da Sistema Ambiente, la società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento sul territorio comunale. Negli anni è stato costruito un sistema di controllo e monitoraggio sempre più efficace, anche grazie alla collaborazione di cittadini, associazioni e operatori impegnati nella tutela del territorio e dell’ambiente. Oggi, con l’entrata in vigore di normative più stringenti, che prevedono sanzioni economiche particolarmente elevate e la denuncia penale per determinate violazioni, e grazie al rafforzamento della collaborazione tra il Nucleo Ambientale della Polizia Municipale di Lucca e le Guardie Ambientali di Sistema Ambiente, l’azione di contrasto agli abbandoni abusivi ha compiuto un ulteriore salto di qualità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rifiuti, stop all’abbandono. Sistemi di sorveglianza per scoprire i responsabili ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A Tale of Two Cities | Complete Edition 1/2 | Book 1 & 2 | For Sleep Sullo stesso argomento Abbandono illecito di rifiuti nelle campagne: individuati e sanzionati alcuni responsabiliCEGLIE MESSAPICA - Nei giorni scorsi, a seguito di mirati controlli effettuati nelle contrade Genovese, Natalicchio, Tarturiello e Palagogna di... Putin blindata: nuovi sistemi di sorveglianza contro i complotti? Cosa scoprirai Perché il Cremlino sorveglia ora le case dei collaboratori di Putin? Chi rappresenta la minaccia più concreta per la stabilità dello... Abbandono dei rifiuti, Buongiorno Empoli: Non bastano telecamere, serve prevenzioneIl gruppo consiliare Buongiorno Empoli interviene sul tema dell'abbandono dei rifiuti, una criticità che con l'arrivo della stagione estiva torna a ... gonews.it Abbandono rifiuti a Empoli, il report di aprile: 160 controlli e multe fino a 3mila euroIl contrasto all’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale è un’attività senza sosta, puntuale, che viene portata avanti ogni mese dagli Ispettori ... gonews.it