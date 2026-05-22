Due persone sono state arrestate nell’ambito di un’indagine sui rifiuti tra Napoli e Caserta, che ha portato al sequestro di circa 25.000 tonnellate di materiali. Si sono verificati tentativi di occultare fanghi industriali nei laghetti naturali della zona, mentre si indaga su un possibile socio occulto del clan Bidognetti coinvolto nei cantieri locali. L’operazione ha coinvolto le forze dell’ordine per far luce su attività illecite legate alla gestione dei rifiuti e alle reti di potere nelle aree interessate.

? Punti chiave Come sono stati occultati i fanghi industriali nei laghetti naturali?. Chi è il socio occulto del clan Bidognetti nei cantieri?. Dove sono finiti i rifiuti della clinica Pineta Grande?. Quali danni hanno causato i rifiuti mescolati al terreno a Nola?.? In Breve Indagini iniziate nell'aprile 2023 coinvolgono il clan Bidognetti e l'azienda di Castel Volturno.. Sequestrati beni per 1,6 milioni di euro tra terreni, automezzi e immobili.. Sversamenti di fanghi industriali e inerti nei terreni di Mondragone, Capua e Castel Volturno.. Rifiuti edilizi mescolati a terreno vegetale nel cantiere di Boscofangone a Nola.. Due arresti e nove indagati per un traffico illecito di rifiuti che ha coinvolto circa 25. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rifiuti e clan tra Napoli e Caserta: 2 arresti per 25.000 tonnellate

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Traffico illecito di rifiuti tra Napoli e Caserta: sequestri e arresti nellinchiesta della DDA

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