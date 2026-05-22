A Rieti sono state allestite due punti di raccolta firme per Liberi Subito, uno in Piazza Cavour e un altro presso gli uffici comunali. Le persone interessate possono firmare direttamente in questi spazi, seguendo le modalità indicate, oppure recarsi negli orari di apertura degli uffici comunali per apporre la firma. La campagna prosegue con l’obiettivo di raccogliere le firme necessarie per sostenere la proposta.

? Domande chiave Dove si trovano esattamente i punti di raccolta a Rieti?. Come si può firmare direttamente presso gli uffici comunali?. Perché la proposta mira a colmare un vuoto procedurale regionale?. Quante firme mancano per raggiungere l'obiettivo entro il 14 ottobre?.? In Breve Obiettivo 10mila firme entro il 14 ottobre per la proposta Liberi Subito.. Cellule Coscioni nel Lazio hanno già superato le 5mila sottoscrizioni raccolte.. Firme disponibili anche presso l'Urp del Comune di Rieti.. Iniziativa segue la sentenza 242 del 2019 della Corte Costituzionale.. Sabato 23 maggio, dalle ore 16 alle 20, la raccolta firme per la proposta di legge regionale Liberi Subito riprenderà a Rieti in Piazza Cavour, tra l’incrocio di Ponte Romano e Lungovelino Bellagamba. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rieti, firma per Liberi Subito: appuntamento in Piazza Cavour

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