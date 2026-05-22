Rider rapinato al cimitero un arresto in zona

Nelle prime ore successive a un episodio di rapina avvenuto nel parcheggio di un cimitero di via Cappuccini, le forze dell'ordine hanno arrestato un sospetto. L’uomo è stato fermato in zona poco distante dal luogo dell’agguato, dove il rider aveva subito la rapina mentre consegnava un ordine di pizze. Le indagini sono ancora in corso per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili nella zona.

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Dopo l'agguato al rider, rapinato al momento della consegna di un ordine di pizze nel parcheggio del cimitero di via Cappuccini, ci sono le prime evoluzioni nelle indagini. Potrebbe essere collegato a questo fatto l'arresto di C.E., 22enne straniero residente in zona e già noto alle forze. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Simon by J. Storer Clouston | Classic Mystery & Suspense Audiobook Sullo stesso argomento Caltanissetta, così hanno rapinato una tabaccheria e sono fuggiti al cimitero: malviventi arrestatiArresti a Caltanissetta, dove tre pregiudicati della provincia di Enna sono stati intercettati subito dopo una rapina aggravata in una tabaccheria. Torino, rider picchiato e rapinato da nordafricaniUn rider egiziano di 29 anni è stato aggredito e rapinato nella tarda serata di mercoledì 29 aprile 2026 in via Rossini a Torino Il giovane, uno...