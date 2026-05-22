Durante un concerto, Ricky Martin è stato colpito da un colpo di gas lacrimogeno. L'artista ha interrotto l'esibizione e si è accasciato sul palco, ricevendo assistenza sul posto. Sono stati chiamati i soccorsi e sono state avviate le procedure di emergenza. La scena si è svolta davanti a un pubblico numeroso, che ha assistito alla scena senza potersi spostare. Le condizioni di Ricky Martin sono attualmente sotto monitoraggio, e non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle sue condizioni di salute.

Una serata attesa, si è trasformata in un momento di grande apprensione. Ricky Martin è stato costretto ad abbandonare in tutta fretta il suo concerto a Podgorica in Montenegro la sera del 21 maggio, a causa di un grave problema di sicurezza: un individuo ha lanciato del gas lacrimogeno direttamente verso il palco. A rassicurare i fan sulle condizioni dell'artista ci ha pensato Róndine Alcalá, la sua portavoce ufficiale. Lo spiacevole episodio in Montenegro L'episodio ha scatenato il caos tra la folla, costringendo l'artista portoricano e tutto il suo staff a una fuga immediata nei camerini. Il live... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ricky Martin, gas lacrimogeno sul palco durante un concerto: come sta l’artista

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Comunicado de Ricky Martin tras el lanzamiento de gas lacrimógeno en un concierto

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