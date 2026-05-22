Richard Ginori Volti e luoghi Una storia per immagini

Richard Ginori è una marca di porcellana fondata nel 1735 dal marchese Carlo Andrea Ginori a Doccia, una località vicino a Firenze. La produzione si svolge nella villa della tenuta di famiglia e nel tempo la fabbrica si è affermata come simbolo di eleganza e raffinatezza. La storia aziendale si intreccia con immagini e volti, raccontando un percorso di oltre tre secoli di creazioni che hanno attraversato epoche e tendenze. La produzione si è consolidata come un punto di riferimento nel settore delle porcellane di alta qualità.

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