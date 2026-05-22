Richard Ginori Volti e luoghi Una storia per immagini

Da quotidiano.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Richard Ginori è una marca di porcellana fondata nel 1735 dal marchese Carlo Andrea Ginori a Doccia, una località vicino a Firenze. La produzione si svolge nella villa della tenuta di famiglia e nel tempo la fabbrica si è affermata come simbolo di eleganza e raffinatezza. La storia aziendale si intreccia con immagini e volti, raccontando un percorso di oltre tre secoli di creazioni che hanno attraversato epoche e tendenze. La produzione si è consolidata come un punto di riferimento nel settore delle porcellane di alta qualità.

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È una storia antica, che inizia nel 1735, quando il marchese Carlo Andrea Ginori, avvia a Doccia (Sesto Fiorentino) nella villa della tenuta di famiglia, una fabbrica di porcellana destinata a diventare un’icona di stile, in tutto il mondo. Una tradizione che, nel corso del tempo e tra vicende alterne, ha continuato a interpretare il gusto delle varie epoche all’insegna della bellezza senza tempo. A questa straordinaria avventura, simbolo e icona del made in Italy, è dedicata la mostra che apre oggi all’ Archivio della Ceramica Sestese, via G. Savonarola 37 a Sesto Fiorentino, con fotografie, inedite, scattate alla fine degli anni Trenta del Novecento alle maestranze della Richard Ginori nell’ambito dell’edizione 2026 di ’Buongiorno Ceramica’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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