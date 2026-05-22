Ricerca sui trapianti di Piacenza presentata a Edimburgo e in Giappone
Uno studio condotto nel laboratorio di Biologia dei trapianti dell’Azienda Usl di Piacenza ha ottenuto un riconoscimento a livello internazionale. I risultati della ricerca sono stati presentati per la prima volta a Edimburgo e saranno mostrati prossimamente in Giappone. L’indagine riguarda i trapianti e si inserisce in un percorso di diffusione scientifica all’estero. La presentazione si è svolta in due tappe, prima in Scozia e successivamente in Asia, senza dettagli su date specifiche o altri aspetti tecnici.
Uno studio sviluppato nel laboratorio di Biologia dei trapianti dell'Azienda Usl di Piacenza ha ottenuto un riconoscimento scientifico internazionale, con la presentazione dei risultati prima a Edimburgo e poi, prossimamente, in Giappone.Alice Scarpa, biologa specialista in Immunogenetica e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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