Ricerca sui trapianti di Piacenza presentata a Edimburgo e in Giappone

Uno studio condotto nel laboratorio di Biologia dei trapianti dell’Azienda Usl di Piacenza ha ottenuto un riconoscimento a livello internazionale. I risultati della ricerca sono stati presentati per la prima volta a Edimburgo e saranno mostrati prossimamente in Giappone. L’indagine riguarda i trapianti e si inserisce in un percorso di diffusione scientifica all’estero. La presentazione si è svolta in due tappe, prima in Scozia e successivamente in Asia, senza dettagli su date specifiche o altri aspetti tecnici.

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