Ricerca in sanità al centro del XV Management Forum Cerismas a Roma

Da romatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma si svolgerà il XV Management Forum organizzato dal Centro di ricerche e studi in management sanitario (Cerismas). L'evento si terrà il 22 e 23 maggio 2026 e si rivolge alle figure di vertice delle aziende sanitarie e socio-sanitarie. Durante la due giorni si discuteranno temi legati alla gestione e alla pianificazione nel settore sanitario, coinvolgendo professionisti e rappresentanti di enti pubblici e privati. La manifestazione rappresenta un momento di confronto e aggiornamento per gli operatori del settore.

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Il Centro di ricerche e studi in management sanitario (Cerismas) organizza a Roma, il 22 e 23 maggio 2026, la quindicesima edizione del Management Forum, l'appuntamento annuale dedicato alle direzioni strategiche delle aziende sanitarie e socio-sanitarie associate. Il tema scelto quest'anno è. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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