Ricerca in sanità al centro del XV Management Forum Cerismas a Roma

A Roma si svolgerà il XV Management Forum organizzato dal Centro di ricerche e studi in management sanitario (Cerismas). L'evento si terrà il 22 e 23 maggio 2026 e si rivolge alle figure di vertice delle aziende sanitarie e socio-sanitarie. Durante la due giorni si discuteranno temi legati alla gestione e alla pianificazione nel settore sanitario, coinvolgendo professionisti e rappresentanti di enti pubblici e privati. La manifestazione rappresenta un momento di confronto e aggiornamento per gli operatori del settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui