Riccardo Ferniani | Ecco il mio nuovo libro
È stato pubblicato il quinto libro dell’avvocato Riccardo Ferniani, noto professionista nel settore legale. La presentazione è stata annunciata recentemente, senza ulteriori dettagli sul contenuto specifico dell’opera. L’avvocato ha confermato l’uscita tramite i propri canali ufficiali, ma non sono stati divulgati commenti o interviste riguardo alle tematiche trattate nel volume. La notizia ha suscitato interesse tra coloro che seguono da vicino le attività e le pubblicazioni dell’avvocato.
Ed ecco il quinto libro dell’avvocato Riccardo Ferniani, ultimo esponente di quella che fu una delle famiglie aristocratiche di Faenza più note, la cui origine risale al XIII secolo e i cui membri sin dal 1659 si fregiarono del titolo di conte per volere di papa Alessandro VII: porta il titolo ‘ Non indurmi in tentazione ’ (editore il Ponte Vecchio) ed è una riproposizione, ampiamente raddoppiata, dei racconti del suo primo libro, ‘ Clemenza della corte ’ pubblicato con Pendragon ben ventidue anni fa. Nel mezzo ci sono stati ‘Vite storte’, ‘La contessa Adele’ e ‘Incontri e solitudini’ (raccolta di poesie). Per iniziativa della ‘Bottega Bertaccini’, il libro verrà presentato, in conversazione con Cesare Sangiorgi, sabato pomeriggio 23 maggio alle 17,30 presso il centro sociale Laderchi, in corso Garibaldi 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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