Ribaltone Capanne in finale

Una decisione della Corte sportiva federale territoriale del comitato regionale toscano della Figc ha annullato la precedente sentenza del giudice sportivo. La revisione riguarda l'esito di una partita che aveva portato alla qualificazione in finale di una squadra. La modifica delle risultanze ha portato a un nuovo verdetto, influendo sulla composizione delle squadre che si sfideranno nell'ultimo atto della competizione. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli che hanno portato a questa decisione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui