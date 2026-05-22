Ribaltone Capanne in finale
Una decisione della Corte sportiva federale territoriale del comitato regionale toscano della Figc ha annullato la precedente sentenza del giudice sportivo. La revisione riguarda l'esito di una partita che aveva portato alla qualificazione in finale di una squadra. La modifica delle risultanze ha portato a un nuovo verdetto, influendo sulla composizione delle squadre che si sfideranno nell'ultimo atto della competizione. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli che hanno portato a questa decisione.
La Corte sportiva federale territoriale del comitato regionale toscano della Figc ribalta la decisione del giudice sportivo. La partita play off girone G di Seconda categoria Corazzano-Capanne è valida. La gara, disputata domenica scorsa sul campo neutro di Uliveto Terme, è stata vinta 2-1 ai supplementari dal Capanne. A fine gara, redigendo il referto, l’arbitro aveva registrato la dichiarazione dell’assistente arbitrale numero 1 che ammetteva di aver commesso un errore impedendo al Corazzano di utilizzare un’ulteriore sostituzione. Così, il giudice sportivo, nelle decisioni post gara, aveva deciso che la partita non era valida, che il risultato non era omologato e che la gara andava ripetuta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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