Rho segue una 76enne fin dentro al palazzo e la rapina | arrestato un 48enne

Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Rho dopo aver seguito una donna di 76 anni nel suo edificio e averla rapinata. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si è avvicinato alla vittima fingendo di fare una telefonata, ma in realtà stava aspettando che rientrasse a casa. Una volta entrata nell’edificio, l’uomo l’ha aggredita e le ha portato via alcuni oggetti di valore. La polizia ha fermato il sospetto poco dopo i fatti.

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Milano, 22 maggio 2026 – Ha fatto finta di fare una telefonata, mentre in realtà attendeva che l'anziana vittima rientrasse a casa. E poi ha approfittato della porta d'ingresso non ancora chiusa per seguirla dentro al palazzo. Qui, quando la donna, di 76 anni, ha raggiunto l'ascensore condominiale e si è chinata per caricare le buste della spesa appena fatta, l'ha presa per le spalle, l'ha strattonata e le ha strappato la collanina d'oro dal collo, prima di fuggire. https:www.ilgiorno.itvideorho-anziana-rapinata-dentro-il-portone-di-casa-sknla04n Le immagini decisive. La rapina, avvenuta domenica scorsa a Rho, ripresa in tutte le fasi dalle telecamere interne al condominio, che si trova in via Zucca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rho, segue una 76enne fin dentro al palazzo e la rapina: arrestato un 48enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rapina all’Ecu, arrestato un 48enneLe dichiarazioni dei testimoni, immagini delle telecamere coi dati dei varchi del paese, ma anche una denuncia per furto d’auto di competenza delle... Rapina all'Ecu di Bagnolo, arrestato un 48enneBagnolo (Reggio Emilia), 14 marzo 2026 – E’ stato individuato il presunto autore della rapina messa a segno il 29 novembre scorso al supermercato Ecu...