In Italia, la revoca della cittadinanza rappresenta un argomento che non viene affrontato ufficialmente e rimane praticamente tabù. La legge attuale stabilisce che una persona non può perdere la cittadinanza italiana, anche in caso di condanna o comportamenti considerati gravi. Al contrario, in molti altri Paesi questa possibilità è prevista e spesso discussa come una misura per affrontare questioni legate alla sicurezza o alla legalità. La discussione politica e pubblica sul tema continua a essere molto presente in altri contesti nazionali.

Codici alla mano, Salim El Koudri, l’italo-marocchino che sabato ha tentato una strage a Modena, non potrà perdere la cittadinanza italiana, anche se dovessero cambiare i capi di imputazione sul suo conto. Lo ha spiegato ieri sulla Verità Giacomo Amadori: avendo acquisito la cittadinanza nel 2009 in contemporanea con il padre Mohammed, l’aspirante killer resterà italiano, così come stabilisce la legge. Le cose sarebbero andate diversamente se fosse stato uno straniero naturalizzato. Non praticabili in punta di diritto, le richieste di revoca della cittadinanza, giunte in particolar modo dalla Lega, aprono tuttavia una questione politica che si inserisce in un dibattito internazionale decennale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Revoca della cittadinanza: qui è tabù. Nel resto del mondo è una priorità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

E, come rileva una ricerca condotta di Ipsos in 29 Paesi del mondo, sta frenando in quella parte del mondo in cui si sono maggiormente affermati. Nel resto del globo, non accelera abbastanzaSe anche voi siete rimaste impressionate dalla ricerca condotta da Ipsos in collaborazione con il Global Institute for Women’s Leadership del King’s...

Immigrazione, Salvini: "Revoca della cittadinanza per chi fa reati gravi"Il terribile attacco di Modena compiuto da Salim El Koudri, che si è scagliato con la sua auto a tutta velocità sui passanti, ha riacceso il...

L'ennesimo sciacallaggio. L'autore del folle gesto di #Modena è nato a Bergamo, è cittadino italiano al 100% e soffre di gravi disturbi psichiatrici confermati dal Viminale. Parli di revoca del permesso di soggiorno o della cittadinanza è un insulto alle #Vittime e x.com

Consigli sul ritiro della cittadinanza per persone associate a organizzazioni terroristiche reddit

Salvini: Sulla revoca della cittadinanza andiamo avanti fino in fondo VIDEOMatteo Salvini torna sui fatti di Modena di sabato scorso, 16 maggio, dove il 31enne Salim El Koudri ha investito la folla con la sua auto. Le dichiarazioni Il vicepremier e ... ilgazzettino.it

Modena, polemica su cittadinanza Salim El Koudri: legge non consente revoca ?(Adnkronos) - Dopo il caso del 31enne Salim El Koudri, che sabato pomeriggio con la sua auto ha falciato e ferito in modo grave sette passanti in pieno centro a Modena, si riapre lo scontro politico s ... msn.com