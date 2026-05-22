Revoca della cittadinanza | qui è tabù Nel resto del mondo è una priorità

Da laverita.info 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, la revoca della cittadinanza rappresenta un argomento che non viene affrontato ufficialmente e rimane praticamente tabù. La legge attuale stabilisce che una persona non può perdere la cittadinanza italiana, anche in caso di condanna o comportamenti considerati gravi. Al contrario, in molti altri Paesi questa possibilità è prevista e spesso discussa come una misura per affrontare questioni legate alla sicurezza o alla legalità. La discussione politica e pubblica sul tema continua a essere molto presente in altri contesti nazionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Codici alla mano, Salim El Koudri, l’italo-marocchino che sabato ha tentato una strage a Modena, non potrà perdere la cittadinanza italiana, anche se dovessero cambiare i capi di imputazione sul suo conto. Lo ha spiegato ieri sulla Verità Giacomo Amadori: avendo acquisito la cittadinanza nel 2009 in contemporanea con il padre Mohammed, l’aspirante killer resterà italiano, così come stabilisce la legge. Le cose sarebbero andate diversamente se fosse stato uno straniero naturalizzato. Non praticabili in punta di diritto, le richieste di revoca della cittadinanza, giunte in particolar modo dalla Lega, aprono tuttavia una questione politica che si inserisce in un dibattito internazionale decennale. 🔗 Leggi su Laverita.info

revoca della cittadinanza qui 232 tab249 nel resto del mondo 232 una priorit224
© Laverita.info - Revoca della cittadinanza: qui è tabù. Nel resto del mondo è una priorità
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

E, come rileva una ricerca condotta di Ipsos in 29 Paesi del mondo, sta frenando in quella parte del mondo in cui si sono maggiormente affermati. Nel resto del globo, non accelera abbastanzaSe anche voi siete rimaste impressionate dalla ricerca condotta da Ipsos in collaborazione con il Global Institute for Women’s Leadership del King’s...

Immigrazione, Salvini: "Revoca della cittadinanza per chi fa reati gravi"Il terribile attacco di Modena compiuto da Salim El Koudri, che si è scagliato con la sua auto a tutta velocità sui passanti, ha riacceso il...

revoca della revoca della cittadinanza quiSalvini: Sulla revoca della cittadinanza andiamo avanti fino in fondo VIDEOMatteo Salvini torna sui fatti di Modena di sabato scorso, 16 maggio, dove il 31enne Salim El Koudri ha investito la folla con la sua auto. Le dichiarazioni Il vicepremier e ... ilgazzettino.it

Modena, polemica su cittadinanza Salim El Koudri: legge non consente revoca ?(Adnkronos) - Dopo il caso del 31enne Salim El Koudri, che sabato pomeriggio con la sua auto ha falciato e ferito in modo grave sette passanti in pieno centro a Modena, si riapre lo scontro politico s ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web