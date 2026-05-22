Reti sociali Per i progetti 280mila euro
È stato pubblicato il bando “Sinergie - Sviluppare reti per rafforzare il territorio” con una dotazione di 280mila euro. La iniziativa è promossa dalla Fondazione Comunitaria Nord Milano e vede la collaborazione delle aziende sociali consortili Comuni Insieme, Ipis, Sercop e degli ambiti di Sesto San Giovanni e Cologno Monzese. Il progetto mira a sostenere la creazione e lo sviluppo di reti sociali nella zona, coinvolgendo enti e associazioni locali.
Con una dotazione di 280mila euro, parte il bando “Sinergie - Sviluppare reti per rafforzare il territorio“, promosso da Fondazione Comunitaria Nord Milano insieme alle aziende sociali consortili Comuni Insieme, Ipis, Sercop e all’ambito di Sesto San Giovanni e Cologno Monzese. "L’obiettivo è sostenere progettualità condivise capaci di creare alleanze territoriali stabili, promuovere innovazione sociale e rafforzare le politiche di welfare di comunità attraverso il protagonismo degli enti del terzo settore, dei soggetti pubblici e delle realtà locali", spiega la fondazione presieduta da Massimo Minelli. Le onlus dovranno presentare progetti... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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