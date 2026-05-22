Rete delle Città Circolari Genova capofila delle politiche di sostenibilità urbana

Venerdì 22 maggio 2026, la Giunta comunale ha approvato la deliberazione 156, che istituisce la Rete delle Città Circolari. La decisione prevede l'istituzione di questa rete e l'individuazione del Comune di Genova come soggetto responsabile per il coordinamento e la realizzazione di strategie condivise in ambito di transizione ecologica. La delibera rappresenta un passo formale verso la creazione di una rete di città impegnate in politiche di sostenibilità urbana.

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