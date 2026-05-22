Restyling Ghirlandina sostituiti gli infissi nella sala dei Torresani
È stato completato l’intervento di sostituzione degli infissi nella sala dei Torresani della Ghirlandina, a Modena. L’intervento è stato realizzato dal settore Lavori pubblici del Comune, che ha portato a termine i lavori di rinnovo degli infissi all’interno della struttura. La conclusione di questa operazione segna la fine di un intervento di restyling destinato a migliorare le condizioni della sala.
È arrivato a conclusione l’intervento di rifacimento degli infissi nella sala dei Torresani della Ghirlandina, a cura del settore Lavori pubblici del Comune di Modena.L’intervento, finalizzato a restituire qualità percettiva e coerenza all’ambiente storico, oltre che a ridurre gli spifferi e a. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Sullo stesso argomento
Ghirlandina da favola nella visita per le famigliePer un pomeriggio, la Ghirlandina si lascia raccontare in modo diverso, trasformandosi in un luogo dove la storia incontra la fantasia e dove salire...
Nella sala del consiglio il ricordo di Carlo Angela: incontro con gli studenti sul coraggio dei GiustiUna nuova tappa del percorso del Comune di Rimini dedicato ai Giusti: studenti delle scuole medie incontrano la storia straordinaria del medico che...