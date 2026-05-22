Restyling Ghirlandina sostituiti gli infissi nella sala dei Torresani

È stato completato l’intervento di sostituzione degli infissi nella sala dei Torresani della Ghirlandina, a Modena. L’intervento è stato realizzato dal settore Lavori pubblici del Comune, che ha portato a termine i lavori di rinnovo degli infissi all’interno della struttura. La conclusione di questa operazione segna la fine di un intervento di restyling destinato a migliorare le condizioni della sala.

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