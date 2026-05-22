Gli studenti della Rete degli Studenti Medi di Jesi hanno preso posizione sul restyling del Viale della Vittoria, affermando che nel dibattito si sta diffondendo molta disinformazione. Secondo loro, alcune parti dell’opposizione stanno sfruttando la questione a fini elettorali, alimentando confusione tra la popolazione. La discussione sul progetto ha suscitato diverse reazioni tra cittadini e rappresentanti politici, con opinioni contrastanti sulla direzione da prendere. La vicenda continua a essere al centro di attenzione pubblica e politica in città.

La "Rete degli Studenti Medi" di Jesi interviene nel dibattito sul restyling del Viale della Vittoria: "Crediamo che a riguardo sia stata fatta, e si stia facendo, non poca disinformazione per meri scopi elettorali da parte di alcuni settori dell’opposizione". Gli studenti descrivono l’arteria come non pienamente vivibile per chi la attraversa a piedi o in bici, a causa di traffico, inquinamento e mancanza di aree di sosta. "Noi studenti medi vogliamo vivere a pieno il Viale della Vittoria, in sicurezza, come un vero e proprio centro di aggregazione e di convivenza sociale. Pensiamo sia sbagliato riservare alle sole auto vetture uno spazio pubblico del genere". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Restyling del Viale, gli studenti: "Si sta facendo disinformazione"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Multi SubMe disfrazo de chico para suplir a mi hermano gemelo en una banda | Disfruta

Sullo stesso argomento

L’embargo sta facendo collassare Cuba: ecco le fonti pagate dagli Usa che propagano disinformazioneOgni anno, dal 1992, l’Onu vota a stragrande maggioranza la fine dell’embargo Usa contro Cuba.

Restyling del Viale, è scontro tra la giunta e gli imprenditoriLa maggioranza (Pd, Jesi in Comune e Consenso Civico) bolla come "strumentalizzazione politica e posizionamento personale" i maxi manifesti di...

Cirio a Pontecurone per il restyling di viale Europa: Il vostro territorio è tornato a vivere x.com

Restyling del viale, gli studenti: Si sta facendo disinformazioneLa Rete degli Studenti Medi di Jesi interviene nel dibattito sul restyling del Viale della Vittoria: Crediamo che ... msn.com

Restyling del Viale, è scontro tra la giunta e gli imprenditoriDopo i maxi manifesti di Pierluigi Bocchini anche. Emiliano Baldi, Claudio Schiavoni. e Andrea Pieralisi sono critici. ilrestodelcarlino.it