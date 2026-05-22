Restauri nelle parrocchie della provincia di Sondrio | ecco tutte le chiese interessate

La Provincia di Sondrio e la Diocesi di Como hanno deciso di assegnare contributi per il restauro di chiese e beni artistici nelle parrocchie della provincia. Sono state individuate le chiese che riceveranno i fondi destinati alla manutenzione e al recupero delle strutture. La ripartizione dei contributi è stata definita dalle autorità competenti, senza ulteriori dettagli sui singoli interventi o sugli importi assegnati.

La Provincia di Sondrio e la Diocesi di Como hanno definito l’assegnazione dei contributi destinati al restauro di beni architettonici e artistici del patrimonio delle parrocchie del territorio. L’incontro, che ha visto la partecipazione del presidente della Provincia, Davide Menegola, e del. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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